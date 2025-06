Disney-Aktie feiert Jahreshoch: TV-Sparten bleiben wichtig für den Konzern

Anleger von Walt Disney haben am Dienstag ein Festhalten an den traditionellen TV-Aktivitäten begrüßt.

Konzernchef Bob Iger sagte auf dem Nachrichtensender CNBC, es gebe keine Pläne, diese zu verkaufen. Der zum Auftakt noch wenig bewegte Aktienkurs legte im Verlauf mit bis zu vier Prozent deutlich zu. Im Chart gelang damit der Ausbruch auf ein Hoch seit Anfang April 2024.

Wie es hieß, widersetzt sich der Medienkonzern damit dem Weg, den Konkurrenten in letzter Zeit eingeschlagen haben, da sich die Medienpräferenzen der Verbraucher in Richtung Streaming verlagern. Iger sagte in dem Interview, die Aktivitäten machten sein Unternehmen wettbewerbsfähiger. Noch vor zwei Jahren hatte er die Idee verfolgt, den TV-Kanal ABC und andere Sender zu verkaufen.

Igers Aussagen kommen am Tag nach der Ankündigung des Konkurrenten Warner Bros Discovery, der am Vortag eine Abtrennung der schnell wachsenden Streaming-Sparte vom klassischen Medienbereich angekündigt hatte. Die Warner-Aktien hatten am Vortag mit einem frühen Kurssprung und dem späteren Dreh ins Minus schon darauf reagiert. Am Dienstag zogen sie gemeinsam mit Walt Disney an.

Für die Papiere von Warner geht es zeitweise um 4,56 Prozent aufwärts auf 9,97 US-Dollar, während die Disney-Aktie um 2,41 Prozent auf 118,45 US-Dollar zulegt.

/tih/jha/

NEW YORK (dpa-AFX)