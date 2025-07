Gewinne in New York: Dow Jones zum Ende des Donnerstagshandels freundlich

Zum Handelsende zeigten sich die Börsianer in New York zuversichtlich.

Zum Handelsschluss sprang der Dow Jones im NYSE-Handel um 0,52 Prozent auf 44 484,49 Punkte an. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 17,723 Bio. Euro. Zuvor ging der Dow Jones 0,231 Prozent tiefer bei 44 152,74 Punkten in den Handel, nach 44 254,78 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des Dow Jones lag heute bei 44 558,05 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 44 200,04 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der Dow Jones seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche ging es für den Dow Jones bereits um 0,312 Prozent nach oben. Noch vor einem Monat, am 17.06.2025, bewegte sich der Dow Jones bei 42 215,80 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 17.04.2025, erreichte der Dow Jones einen Wert von 39 142,23 Punkten. Der Dow Jones erreichte vor einem Jahr, am 17.07.2024, den Stand von 41 198,08 Punkten.

Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2025 bereits um 4,94 Prozent nach oben. Das Dow Jones-Jahreshoch liegt derzeit bei 45 054,36 Punkten. Bei 36 611,78 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

Dow Jones-Top-Flop-Liste

Die Gewinner-Aktien im Dow Jones sind derzeit Travelers (+ 3,81 Prozent auf 261,81 USD), Walt Disney (+ 1,99 Prozent auf 122,21 USD), Coca-Cola (+ 1,91 Prozent auf 70,59 USD), Home Depot (+ 1,70 Prozent auf 307,85 EUR) und JPMorgan Chase (+ 1,43 Prozent auf 289,90 USD). Zu den schwächsten Dow Jones-Aktien zählen hingegen UnitedHealth (-1,51 Prozent auf 288,07 USD), Merck (-1,10 Prozent auf 81,52 USD), Johnson Johnson (-1,09 Prozent auf 162,98 USD), Verizon (-0,73 Prozent auf 40,95 USD) und Goldman Sachs (-0,42 Prozent auf 705,84 USD).

Dow Jones-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Im Dow Jones sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 37 125 398 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 3,610 Bio. Euro. Damit weist die Aktie im Dow Jones den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der Dow Jones-Mitglieder im Blick

2025 weist die Verizon-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 8,83 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones auf. Mit 6,51 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der Verizon-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.

Redaktion finanzen.at