International Aktie
WKN DE: A0LC2G / ISIN: GB00B188SR50
|
10.12.2025 20:17:41
Dixon Mitchell Investment Counsel Adds Another $7 Million of TFI International Stock on the Dip
On Nov. 13, 2025, Dixon Mitchell Investment Counsel Inc. disclosed in a U.S. Securities and Exchange Commission filing that it increased its position in TFI International Inc. by 93,705 shares, an estimated $7 million.Dixon Mitchell Investment Counsel reported a purchase of 93,705 shares of TFI International Inc. (NYSE:TFII), according to its quarterly Form 13F filed with the U.S. Securities and Exchange Commission on Nov. 13, 2025 (link). The increase brought the manager’s total holding to 912,039 shares, worth $80.72 million as of Sept. 30, 2025.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Counsel Corpmehr Nachrichten
|Keine Nachrichten verfügbar.
Analysen zu TFI International Inc Registered Shsmehr Analysen
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|International Public Partnerships Ltd
|1,25
|-0,52%
|TFI International Inc Registered Shs
|86,00
|1,78%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerNach Leitzinssenkung der Fed: ATX wenig verändert -- DAX etwas höher -- Wall Street uneins -- Asiens Börsen am Donnerstag letztlich mit Verlusten
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt begeben sich am Donnerstag auf Richtungssuche. Die US-Börsen zeigen sich am Donnerstag auf unterschiedlichen Seiten. In Fernost tendierten die wichtigsten Aktienmärkte zu Verlusten.