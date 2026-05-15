DLF: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

DLF stellte am 13.05.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Es stand ein EPS von 5,12 INR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei DLF noch ein Gewinn pro Aktie von 5,18 INR in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 42,00 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 18,14 Milliarden INR. Im Vorjahreszeitraum waren 31,28 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Analysten hatten für das Quartal einen Gewinn je Aktie von 4,98 INR sowie einen Umsatz von 25,44 Milliarden INR prognostiziert.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 17,83 INR für das Gesamtjahr präsentiert. Im Vorjahr hatten 17,64 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Jahresumsatz wurde auf 81,94 Milliarden INR beziffert, im Vergleich zum Vorjahr in dem 79,94 Milliarden INR umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at