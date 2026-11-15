DLocal Aktie
WKN DE: A3CRQL / ISIN: KYG290181018
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15.11.2026 03:09:04
DLocal: 3 Key Takeaways for Long-Term Investors
On its third quarter of 2026 earnings call, held on Nov. 12, 2026, DLocal (NASDAQ:DLO) announced that total payment volume (TPV), the total dollar value of transactions processed, jumped 77% year over year to $18.3 billion. Higher transaction throughput across emerging markets gives the business greater operating leverage, helping convert top-line activity into profit margin expansion. Three things management said stand out.
Investments in artificial intelligence and corporate infrastructure are reducing operating expenses (OpEx), the recurring costs of running the business. Headcount dropped sequentially as automation expanded profitability without sacrificing processing volume.
Management is building a footprint across Asia Pacific to address complex local payment rules and payment-method fragmentation for global merchants. This regional build-out offers a path to scale top-line growth over a three- to five-year horizon.
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