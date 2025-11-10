Dmci: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Dmci hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 07.11.2025 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2025 abgelaufen war.

Das EPS belief sich auf 0,20 PHP gegenüber 0,300 PHP je Aktie im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite hat Dmci im vergangenen Quartal 25,95 Milliarden PHP verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 18,78 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Dmci 21,85 Milliarden PHP umsetzen können.

Redaktion finanzen.at