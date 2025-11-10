Dmci: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Dmci veröffentlichte am 07.11.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,04 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,050 USD je Aktie generiert.

Umsatzseitig wurden 454,5 Millionen USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Dmci 381,9 Millionen USD umgesetzt.

