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30.04.2026 06:31:29
dMY Technology Group: Bilanzvorlage zum letzten Quartal
dMY Technology Group veröffentlichte am 28.04.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,08 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,050 USD erwirtschaftet worden.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 370,4 Millionen USD – ein Plus von 41,14 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem dMY Technology Group 262,4 Millionen USD erwirtschaftet hatte.
Redaktion finanzen.at
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