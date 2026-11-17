Dolby Laboratories Aktie
WKN: A0DNCY / ISIN: US25659T1079
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17.11.2026 22:19:44
Dolby Laboratories Profit Advances In Q4
(RTTNews) - Dolby Laboratories (DLB) revealed earnings for its fourth quarter that Increases, from the same period last year
The company's earnings totaled $80.893 million, or $0.86 per share. This compares with $49.332 million, or $0.51 per share, last year.
Excluding items, Dolby Laboratories reported adjusted earnings of $117.849 million or $1.25 per share for the period.
The company's revenue for the period rose 21.7% to $373.536 million from $307.024 million last year.
Dolby Laboratories earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $80.893 Mln. vs. $49.332 Mln. last year. -EPS: $0.86 vs. $0.51 last year. -Revenue: $373.536 Mln vs. $307.024 Mln last year.
-Guidance: Next quarter EPS guidance: $ 0.41 To $ 0.56 Next quarter revenue guidance: $ 285 M To $ 305 M
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