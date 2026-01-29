Dolby Laboratories Aktie
WKN: A0DNCY / ISIN: US25659T1079
|
29.01.2026 22:48:14
Dolby Laboratories Q1 Income Drops
(RTTNews) - Dolby Laboratories (DLB) released a profit for first quarter that Dropped, from the same period last year
The company's earnings totaled $53.3 million, or $0.55 per share. This compares with $67.8 million, or $0.70 per share, last year.
The company's revenue for the period fell 2.9% to $346.7 million from $357.0 million last year.
Dolby Laboratories earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $53.3 Mln. vs. $67.8 Mln. last year. -EPS: $0.55 vs. $0.70 last year. -Revenue: $346.7 Mln vs. $357.0 Mln last year.
-Guidance: Next quarter EPS guidance: $ 1.29 To $ 1.44 Next quarter revenue guidance: $ 375 M To $ 405 M Full year EPS guidance: $ 4.30 To $ 4.45 Full year revenue guidance: $ 1.40 B To $ 1.45 B
Dolby announced a cash dividend of $0.36 per share of Class A and Class B common stock, payable on February 18, 2026, to stockholders of record as of the close of business on February 10, 2026.
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Dolby Laboratories Inc.
|
28.01.26
|Ausblick: Dolby Laboratories legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
|
15.01.26
|Erste Schätzungen: Dolby Laboratories präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
03.11.25
|Erste Schätzungen: Dolby Laboratories legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
Analysen zu Dolby Laboratories Inc.
Aktien in diesem Artikel
|Dolby Laboratories Inc.
|54,00
|3,85%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX und DAX gehen freundlich ins Wochenende -- US-Börsen letztlich schwächer -- Asiens Börsen schlussendlich in Rot
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt legten am Freitag zu. An der Wall Street ging es abwärts. In Fernost wiesen die Börsen zum Wochenschluss rote Vorzeichen aus.