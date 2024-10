Donnerstagshandel in Frankfurt: SDAX bewegt sich zum Handelsstart im Plus

Der SDAX knüpft am vierten Tag der Woche an seine Vortagesgewinne an.

Um 09:11 Uhr steigt der SDAX im XETRA-Handel um 0,01 Prozent auf 14 100,14 Punkte. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 95,616 Mrd. Euro wert. Zum Start des Donnerstagshandels standen Verluste von 0,153 Prozent auf 14 076,98 Punkte an der Kurstafel, nach 14 098,54 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der SDAX bei 14 068,57 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 14 100,86 Punkten.

SDAX-Performance im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn gab der SDAX bereits um 0,831 Prozent nach. Der SDAX stand noch vor einem Monat, am 03.09.2024, bei 13 681,02 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 03.07.2024, wies der SDAX einen Stand von 14 484,83 Punkten auf. Der SDAX notierte noch vor einem Jahr, am 03.10.2023, bei 12 549,38 Punkten.

Der Index gewann seit Jahresbeginn 2024 bereits um 2,02 Prozent. Bei 15 337,24 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des SDAX. Das Jahrestief beträgt hingegen 12 940,72 Zähler.

Das sind die Tops und Flops im SDAX

Die stärksten Aktien im SDAX sind aktuell Deutsche Wohnen SE (+ 2,55 Prozent auf 26,10 EUR), adesso SE (+ 1,28 Prozent auf 71,10 EUR), SAF-HOLLAND SE (+ 1,12 Prozent auf 16,24 EUR), PNE (+ 0,99 Prozent auf 12,22 EUR) und Sixt SE St (+ 0,83 Prozent auf 66,50 EUR). Unter den schwächsten SDAX-Aktien befinden sich hingegen Eckert Ziegler (-10,12 Prozent auf 41,22 EUR), Salzgitter (-2,12 Prozent auf 15,70 EUR), VERBIO Vereinigte BioEnergie (-1,81 Prozent auf 17,39 EUR), SÜSS MicroTec SE (-1,47 Prozent auf 67,10 EUR) und ATOSS Software (-1,27 Prozent auf 124,00 EUR).

SDAX-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Im SDAX sticht die RENK-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via XETRA 57 611 Aktien gehandelt. Die Deutsche Wohnen SE-Aktie weist im SDAX mit 10,023 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der SDAX-Titel im Fokus

In diesem Jahr verzeichnet die Mutares-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 3,92 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX. Die Mutares-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 9,64 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at