Donnerstagshandel in New York: Dow Jones schlussendlich schwächer

Der Dow Jones zeigte sich am Donnerstag in Rot.

Letztendlich tendierte der Dow Jones im NYSE-Handel 0,98 Prozent tiefer bei 38 085,80 Punkten. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 13,046 Bio. Euro. In den Handel ging der Dow Jones 0,239 Prozent fester bei 38 552,79 Punkten, nach 38 460,92 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 37 754,38 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 38 157,22 Punkten.

So bewegt sich der Dow Jones seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht verzeichnet der Dow Jones bislang ein Minus von 0,082 Prozent. Der Dow Jones verzeichnete vor einem Monat, am 25.03.2024, den Wert von 39 313,64 Punkten. Vor drei Monaten, am 25.01.2024, lag der Dow Jones noch bei 38 049,13 Punkten. Vor einem Jahr, am 25.04.2023, wurde der Dow Jones mit 33 530,83 Punkten gehandelt.

Auf Jahressicht 2024 kletterte der Index bereits um 0,983 Prozent. Das Jahreshoch des Dow Jones beträgt derzeit 39 889,05 Punkte. Bei 37 122,95 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Tops und Flops aktuell

Unter den stärksten Einzelwerten im Dow Jones befinden sich derzeit Merck (+ 2,93 Prozent auf 130,72 USD), Intel (+ 1,77 Prozent auf 35,11 USD), Boeing (+ 1,51 Prozent auf 166,81 USD), UnitedHealth (+ 1,35 Prozent auf 493,86 USD) und Chevron (+ 1,05 Prozent auf 165,28 USD). Unter Druck stehen im Dow Jones hingegen IBM (-8,25 Prozent auf 168,91 USD), Caterpillar (-7,02 Prozent auf 338,00 USD), Microsoft (-2,45 Prozent auf 399,04 USD), Amazon (-1,65 Prozent auf 173,67 USD) und Amgen (-1,33 Prozent auf 269,38 USD).

Dow Jones-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Das größte Handelsvolumen im Dow Jones kann derzeit die Apple-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via NYSE 18 643 056 Aktien gehandelt. Mit 2,824 Bio. Euro weist die Microsoft-Aktie im Dow Jones derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentalkennzahlen der Dow Jones-Titel im Blick

2024 weist die Verizon-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 8,62 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones auf. Die Verizon-Aktie präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung mit 6,80 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

