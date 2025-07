Börse New York: Dow Jones-Anleger greifen zu

Am Freitag gewinnt der Dow Jones um 20:03 Uhr via NYSE 0,43 Prozent auf 44 885,25 Punkte. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 17,811 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0,185 Prozent auf 44 776,41 Punkte an der Kurstafel, nach 44 693,91 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der Dow Jones bei 44 895,65 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 44 650,59 Punkten.

Dow Jones-Jahreshoch und -Jahrestief

Seit Beginn der Woche gewann der Dow Jones bereits um 1,16 Prozent. Vor einem Monat, am 25.06.2025, lag der Dow Jones-Kurs bei 42 982,43 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 25.04.2025, wies der Dow Jones einen Wert von 40 113,50 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 25.07.2024, wurde der Dow Jones mit einer Bewertung von 39 935,07 Punkten gehandelt.

Seit Jahresbeginn 2025 ging es für den Index bereits um 5,88 Prozent nach oben. In diesem Jahr markierte der Dow Jones bereits ein Jahreshoch bei 45 054,36 Punkten. Bei 36 611,78 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Das sind die Tops und Flops im Dow Jones

Zu den stärksten Einzelwerten im Dow Jones zählen derzeit UnitedHealth (+ 1,58 Prozent auf 282,97 USD), American Express (+ 1,31 Prozent auf 312,30 USD), Goldman Sachs (+ 1,24) Prozent auf 728,12 USD), 3M (+ 1,22 Prozent auf 151,12 USD) und Microsoft (+ 1,06 Prozent auf 516,30 USD). Die schwächsten Dow Jones-Aktien sind hingegen Johnson Johnson (-1,15 Prozent auf 167,62 USD), Amgen (-0,79 Prozent auf 306,10 USD), Procter Gamble (-0,74 Prozent auf 157,64 USD), IBM (-0,52 Prozent auf 259,16 USD) und Honeywell (-0,42 Prozent auf 223,54 USD).

Die teuersten Konzerne im Dow Jones

Im Dow Jones sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 12 990 455 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Mit 3,607 Bio. Euro macht die NVIDIA-Aktie im Dow Jones derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der Dow Jones-Titel im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones hat 2025 laut FactSet-Schätzung die Verizon-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 9,18 erwartet. Die Verizon-Aktie bietet 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,34 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

