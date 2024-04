Donnerstagshandel in New York: Dow Jones startet mit Gewinnen

So bewegt sich der Dow Jones morgens.

Um 15:59 Uhr steigt der Dow Jones im NYSE-Handel um 0,35 Prozent auf 39 263,29 Punkte. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 13,155 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Plus von 0,032 Prozent auf 39 139,59 Punkte an der Kurstafel, nach 39 127,14 Punkten am Vortag.

Der Dow Jones erreichte am Donnerstag sein Tageshoch bei 39 421,35 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 39 248,37 Punkten lag.

So entwickelt sich der Dow Jones seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche gab der Dow Jones bereits um 1,37 Prozent nach. Vor einem Monat, am 04.03.2024, wurde der Dow Jones auf 38 989,83 Punkte taxiert. Vor drei Monaten, am 04.01.2024, wies der Dow Jones 37 440,34 Punkte auf. Noch vor einem Jahr, am 04.04.2023, erreichte der Dow Jones einen Stand von 33 402,38 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2024 schlägt ein Plus von 4,11 Prozent zu Buche. Das Jahreshoch des Dow Jones liegt derzeit bei 39 889,05 Punkten. Bei 37 122,95 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

Dow Jones-Gewinner und -Verlierer

Die stärksten Aktien im Dow Jones sind derzeit Microsoft (+ 1,47 Prozent auf 426,63 USD), Cisco (+ 1,44 Prozent auf 49,44 USD), 3M (+ 1,30 Prozent auf 94,40 USD), Verizon (+ 1,12 Prozent auf 43,32 USD) und Travelers (+ 1,10 Prozent auf 231,59 USD). Unter Druck stehen im Dow Jones hingegen Salesforce (-1,46 Prozent auf 300,29 USD), Walt Disney (-0,18 Prozent auf 118,77 USD), McDonalds (-0,11 Prozent auf 275,25 USD), Chevron (+ 0,09 Prozent auf 160,59 USD) und UnitedHealth (+ 0,12 Prozent auf 460,27 USD).

Dow Jones-Aktien mit dem größten Börsenwert

Im Dow Jones weist die Apple-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 1 523 459 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die Microsoft-Aktie mit 2,889 Bio. Euro die dominierende Aktie im Dow Jones.

Fundamentaldaten der Dow Jones-Werte im Fokus

Die Verizon-Aktie hat mit 9,34 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones inne. Im Index bietet die Verizon-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,27 Prozent die höchste Dividendenrendite.

