Salesforce Aktie

207,65EUR -0,15EUR -0,07%
WKN: A0B87V / ISIN: US79466L3024

18.08.2025 09:45:03

Salesforce Neutral

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Salesforce vor Zahlen zum zweiten Geschäftsquartal von 300 auf 260 US-Dollar gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Seine Umfragen bei Kunden und Partnern des Softwarekonzerns hätten übereinstimmend ergeben, dass die Nachfrage in den Monaten Mai bis Juli im Vergleich zum Vorquartal relativ stabil gewesen sei, schrieb Karl Keirstead in einem am Montag vorliegenden Ausblick. Das Geschäft sei jedoch weiterhin von Ausgabenbeschränkungen, längeren Verkaufszyklen und noch moderaten Ausgaben für die KI-Plattform Agentforce geprägt./edh/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.08.2025 / 03:38 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.08.2025 / 03:38 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Salesforce Neutral
Unternehmen:
Salesforce 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
$ 260,00
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
$ 242,44 		Abst. Kursziel*:
7,24%
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
$ 242,44 		Abst. Kursziel aktuell:
7,24%
Analyst Name::
Karl Keirstead 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

