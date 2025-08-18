Salesforce Aktie
WKN: A0B87V / ISIN: US79466L3024
Salesforce Sector Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Salesforce vor Zahlen zum zweiten Geschäftsquartal auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 275 US-Dollar belassen. Umfragen bei Partnern des Softwarekonzerns signalisierten ein verhaltenes zweites Quartal, mit einer stagnierenden bis rückläufigen Pipeline und wenig Aktivität im Bereich neuer Kunden, schrieb Rishi Jaluria in einer am Montag vorliegenden Studie./rob/edh/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 18.08.2025 / 05:49 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.08.2025 / 05:49 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: Salesforce Sector Perform
Unternehmen:
Salesforce
Analyst:
RBC Capital Markets
Kursziel:
$ 275,00
Rating jetzt:
Sector Perform
Kurs*:
$ 242,44
Abst. Kursziel*:
13,43%
Rating update:
Sector Perform
Kurs aktuell:
$ 242,44
Abst. Kursziel aktuell:
13,43%
Analyst Name::
Rishi Jaluria
