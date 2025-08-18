Salesforce Aktie
WKN: A0B87V / ISIN: US79466L3024
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Salesforce auf "Buy" mit einem Kursziel von 375 US-Dollar belassen. Brent Thill beschäftigte sich in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie mit aktuellen Entwicklungen der KI-bedingten Softwarenachfrage. Kunden pausierten ihre KI-Ausgaben aufgrund von Entscheidungsmüdigkeit, schrieb der Experte. Das Wachstum von Salesforce-Partnern liege in diesem Jahr unter den Zielsetzungen./tih/la
Veröffentlichung der Original-Studie: 17.08.2025 / 17:16 / ET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.08.2025 / 17:16 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
