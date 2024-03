Donnerstagshandel in New York: Dow Jones zum Start im Aufwind

Am Donnerstag verbucht der Dow Jones um 15:58 Uhr via NYSE Gewinne in Höhe von 0,84 Prozent auf 39 844,08 Punkte. Der Börsenwert der im Dow Jones enthaltenen Werte beträgt damit 12,994 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Abschlag von 1,11 Prozent auf 39 072,05 Punkte an der Kurstafel, nach 39 512,13 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 39 589,23 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 39 889,05 Punkten.

Dow Jones-Performance im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn kletterte der Dow Jones bereits um 2,62 Prozent. Noch vor einem Monat, am 21.02.2024, bewegte sich der Dow Jones bei 38 612,24 Punkten. Vor drei Monaten, am 21.12.2023, wurde der Dow Jones mit einer Bewertung von 37 404,35 Punkten gehandelt. Noch vor einem Jahr, am 21.03.2023, stand der Dow Jones bei 32 560,60 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2024 ging es für den Index bereits um 5,65 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des Dow Jones liegt derzeit bei 39 889,05 Punkten. Bei 37 122,95 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Dow Jones-Aufsteiger und -Absteiger

Die stärksten Aktien im Dow Jones sind derzeit Goldman Sachs (+ 3,86 Prozent auf 411,76 USD), Home Depot (+ 3,14 Prozent auf 396,48 USD), Boeing (+ 2,75 Prozent auf 174,26 EUR), American Express (+ 1,60 Prozent auf 231,56 USD) und Caterpillar (+ 1,51 Prozent auf 361,83 USD). Die Flop-Titel im Dow Jones sind hingegen Apple (-2,70 Prozent auf 173,84 USD), Intel (-1,60 Prozent auf 39,76 EUR), IBM (-0,63 Prozent auf 192,74 USD), UnitedHealth (-0,18 Prozent auf 493,34 USD) und McDonalds (-0,11 Prozent auf 284,15 USD).

Diese Dow Jones-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Im Dow Jones sticht die Apple-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 6 628 216 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Im Dow Jones weist die Microsoft-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 2,865 Bio. Euro den größten Börsenwert auf.

Dieses KGV weisen die Dow Jones-Mitglieder auf

Im Dow Jones weist die Verizon-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 8,74 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Verizon-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,72 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.

