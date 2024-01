Donnerstagshandel in Paris: CAC 40 zum Ende des Donnerstagshandels mit positivem Vorzeichen

Am vierten Tag der Woche agierten die Börsianer in Paris vorsichtiger.

Letztendlich ging der CAC 40 nahezu unverändert (plus 0,11 Prozent) bei 7 464,20 Punkten aus dem Handel. Der Börsenwert der im CAC 40 enthaltenen Werte beträgt damit 2,279 Bio. Euro. Zuvor ging der CAC 40 0,102 Prozent tiefer bei 7 448,05 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 7 455,64 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des CAC 40 betrug 7 466,27 Punkte, das Tagestief hingegen 7 410,89 Zähler.

CAC 40-Performance auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn verzeichnet der CAC 40 bislang ein Plus von 0,371 Prozent. Vor einem Monat ruhte der Euronext-Handel feiertagsbedingt. Der CAC 40 notierte am vorherigen Handelstag, dem 22.12.2023, bei 7 568,82 Punkten. Der CAC 40 lag vor drei Monaten, am 25.10.2023, bei 6 915,07 Punkten. Vor einem Jahr, am 25.01.2023, wurde der CAC 40 mit 7 043,88 Punkten gehandelt.

Auf Jahressicht 2024 gab der Index bereits um 0,885 Prozent nach. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des CAC 40 bereits bei 7 610,10 Punkten. Bei 7 281,10 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Die teuersten Konzerne im CAC 40

Im CAC 40 sticht die Stellantis-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via Euronext 146 392 Aktien gehandelt. Im CAC 40 macht die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 334,805 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der CAC 40-Titel

Die Renault-Aktie weist mit 2,67 2024 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 auf. Die höchste Dividendenrendite fällt 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,94 Prozent bei der Engie (ex GDF Suez)-Aktie an.

Redaktion finanzen.at