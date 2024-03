Donnerstagshandel in Wien: ATX Prime präsentiert sich am Donnerstagmittag schwächer

Am Donnerstag tendiert der ATX Prime um 12:09 Uhr via Wiener Börse 0,97 Prozent tiefer bei 1 691,76 Punkten. Zuvor ging der ATX Prime 0,000 Prozent fester bei 1 708,41 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 1 708,41 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des ATX Prime betrug 1 709,58 Punkte, das Tagestief hingegen 1 689,22 Zähler.

So entwickelt sich der ATX Prime seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche verbucht der ATX Prime bislang einen Verlust von 0,793 Prozent. Am letzten Handelstag im Januar, dem 29.01.2024, lag der ATX Prime-Kurs bei 1 732,61 Punkten. Der ATX Prime wurde am letzten Handelstag im November, dem 29.11.2023, mit 1 644,73 Punkten bewertet. Am letzten Handelstag im Februar, dem 28.02.2023, wurde der ATX Prime mit 1 782,08 Punkten gehandelt.

Der Index fiel seit Anfang des Jahres 2024 bereits um 1,30 Prozent zurück. Der ATX Prime markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 1 750,09 Punkten. Bei 1 664,49 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Top- und Flop-Aktien im ATX Prime

Die Top-Aktien im ATX Prime sind derzeit Marinomed Biotech (+ 4,85 Prozent auf 23,80 EUR), Wolford (+ 3,56 Prozent auf 4,66 EUR), Vienna Insurance (+ 1,12 Prozent auf 27,10 EUR), OMV (+ 0,86 Prozent auf 40,95 EUR) und Frequentis (+ 0,80 Prozent auf 25,20 EUR). Die Verlierer im ATX Prime sind derweil Andritz (-6,33 Prozent auf 57,00 EUR), Erste Group Bank (-2,92 Prozent auf 37,51 EUR), Kapsch TrafficCom (-2,05 Prozent auf 8,62 EUR), Addiko Bank (-1,95 Prozent auf 15,10 EUR) und AT S (AT&S) (-1,92 Prozent auf 18,88 EUR).

ATX Prime-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Das größte Handelsvolumen im ATX Prime kann derzeit die Erste Group Bank-Aktie aufweisen. 511 211 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Im ATX Prime weist die Verbund-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 23,173 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

Diese Dividenden zahlen die ATX Prime-Werte

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung die Kapsch TrafficCom-Aktie. Hier soll ein KGV von 2,10 zu Buche schlagen. Die Semperit-Aktie verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung mit 11,19 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

