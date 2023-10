Donnerstagshandel in Wien: ATX Prime präsentiert sich zum Ende des Donnerstagshandels schwächer

Kaum bewegt zeigte sich der ATX Prime am Donnerstag.

Am Donnerstag schloss der ATX Prime nahezu unverändert (minus 0,09 Prozent) bei 1 594,44 Punkten. Zuvor ging der ATX Prime 0,031 Prozent fester bei 1 596,42 Punkten in den Handel, nach 1 595,92 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der ATX Prime bei 1 590,99 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 1 604,52 Punkten.

ATX Prime-Jahreshoch und -Jahrestief

Seit Wochenbeginn ging es für den ATX Prime bereits um 1,34 Prozent nach oben. Vor einem Monat, am 12.09.2023, lag der ATX Prime noch bei 1 601,05 Punkten. Der ATX Prime verzeichnete vor drei Monaten, am 12.07.2023, den Stand von 1 602,43 Punkten. Vor einem Jahr, am 12.10.2022, lag der ATX Prime-Kurs bei 1 357,17 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2023 stieg der Index bereits um 0,678 Prozent. Das ATX Prime-Jahreshoch steht derzeit bei 1 789,53 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 1 530,67 Punkten verzeichnet.

Top und Flops heute

Zu den Top-Aktien im ATX Prime zählen derzeit S IMMO (+ 1,78 Prozent auf 13,74 EUR), AT S (AT&S) (+ 1,72 Prozent auf 26,04 EUR), DO (+ 1,47 Prozent auf 110,40 EUR), PORR (+ 1,24 Prozent auf 11,44 EUR) und STRABAG SE (+ 0,82 Prozent auf 36,70 EUR). Zu den schwächsten ATX Prime-Aktien zählen hingegen ZUMTOBEL (-4,03 Prozent auf 5,95 EUR), AMAG (-2,72 Prozent auf 28,60 EUR), Mayr-Melnhof Karton (-2,63 Prozent auf 118,60 EUR), Addiko Bank (-2,36 Prozent auf 12,40 EUR) und Palfinger (-1,58 Prozent auf 21,75 EUR).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im ATX Prime auf

Aktuell weist die Erste Group Bank-Aktie das größte Handelsvolumen im ATX Prime auf. 523 044 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Verbund-Aktie weist im ATX Prime mit 28,106 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentalkennzahlen der ATX Prime-Mitglieder im Blick

Im ATX Prime verzeichnet die Kapsch TrafficCom-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 1,80 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die OMV-Aktie bietet 2023 laut FactSet-Schätzung mit 9,86 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

