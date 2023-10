Donnerstagshandel in Zürich: SLI präsentiert sich zum Handelsstart leichter

Der SLI verliert am vierten Tag der Woche nach Vortagesgewinnen an Fahrt.

Um 09:12 Uhr steht im SIX-Handel ein Minus von 0,77 Prozent auf 1 648,92 Punkte an der SLI-Kurstafel. Zum Start des Donnerstagshandels stand ein Verlust von 0,880 Prozent auf 1 647,03 Punkte an der Kurstafel, nach 1 661,65 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der SLI bei 1 652,11 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 1 645,00 Punkten.

SLI-Performance im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn verzeichnet der SLI bislang Verluste von 3,32 Prozent. Vor einem Monat, am 19.09.2023, wies der SLI einen Wert von 1 733,00 Punkten auf. Der SLI wies vor drei Monaten, am 19.07.2023, einen Wert von 1 755,97 Punkten auf. Der SLI stand vor einem Jahr, am 19.10.2022, bei 1 578,34 Punkten.

Der Index büßte auf Jahressicht 2023 bereits um 1,91 Prozent ein. In diesem Jahr schaffte es der SLI bereits bis auf ein Jahreshoch bei 1 810,36 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 1 631,90 Punkten markiert.

SLI-Top-Flop-Liste

Zu den stärksten Einzelwerten im SLI zählen aktuell VAT (+ 2,49 Prozent auf 332,90 CHF), Schindler (+ 1,40 Prozent auf 180,70 CHF), Lonza (+ 1,33 Prozent auf 349,30 CHF), Sika (+ 0,65 Prozent auf 217,70 CHF) und Logitech (+ 0,53 Prozent auf 64,10 CHF). Unter Druck stehen im SLI derweil Roche (-3,53 Prozent auf 240,65 CHF), Sandoz (-1,84 Prozent auf 27,81 CHF), Nestlé (-1,60 Prozent auf 100,62 CHF), UBS (-1,45 Prozent auf 21,70 CHF) und ABB (Asea Brown Boveri) (-1,37 Prozent auf 30,13 CHF).

Die teuersten Konzerne im SLI

Die UBS-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SLI auf. 262 978 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Nestlé-Aktie weist im SLI mit 280,952 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

SLI-Fundamentalkennzahlen

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie. Hier soll ein KGV von 9,70 zu Buche schlagen. Was die Dividendenrendite angeht, ist die Swiss Re-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung mit 6,42 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

