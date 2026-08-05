DoorDash Aktie

DoorDash für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2QHEA / ISIN: US25809K1051

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
06.08.2026 00:06:51

DoorDash Q2 Profit Falls

(RTTNews) - DoorDash Inc. (DASH) on Wednesday reported a decline in second-quarter profit despite strong revenue growth, as higher operating expenses offset gains from increased order volumes.

Net income fell 30% to $200 million, or $0.46 per share, from $285 million, or $0.65 per share, a year earlier.

Revenue increased 36% to $4.45 billion from $3.28 billion last year, driven by growth in Marketplace Gross Order Value (GOV), which rose 36% to $33.08 billion. Total orders climbed 27% to 970 million.

For the third quarter, DoorDash expects Marketplace GOV to range between $33.0 billion and $34.0 billion, with Adjusted EBITDA of $950 million to $1.10 billion.

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu DoorDash

mehr Nachrichten