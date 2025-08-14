Douglas Aktie

WKN DE: BEAU1Y / ISIN: DE000BEAU1Y4

Umsatzausblick steigt leicht 14.08.2025 11:05:00

Douglas-Aktie legt kräftig zu: Douglas überschreitet Milliardenschwelle beim Umsatz

Die Parfümeriekette Douglas ist im dritten Geschäftsquartal wieder gewachsen.

So legte der Umsatz in den drei Monaten per Ende Juni um 3,2 Prozent auf eine Milliarde Euro zu, wie das Unternehmen am Donnerstag in Düsseldorf mitteilte. Im Vorquartal waren die Erlöse noch gesunken. Dabei profitierte Douglas nun von einem späteren Ostergeschäft. Alle Segmente legten zu, die Ausnahme bildete Frankreich, wo die Konsumzurückhaltung anhielt.

Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) verbesserte sich im dritten Geschäftsquartal dank niedrigerer Kosten um 1,4 Prozent auf 154,6 Millionen Euro. Bereinigt um Sondereffekte ging es hingegen um knapp drei Prozent zurück. Unter dem Strich verdiente Douglas 17,3 Millionen Euro. Im Vorjahr stand noch ein Verlust von 71,6 Millionen Euro zu Buche. Dabei wirkten sich niedrigere Zinszahlungen in Folge einer Refinanzierung positiv aus.

Die Ergebnisprognose bestätigte Douglas. Allerdings wurde die Parfümeriekette für den Umsatz etwas optimistischer und erwartet nun Erlöse von etwas mehr als 4,5 Milliarden Euro. Bislang hatte das Unternehmen rund 4,5 Milliarden Euro ins Visier genommen. Mit den Jahreszahlen im Dezember will Douglas zudem neue Mittelfristziele veröffentlichen.

Jefferies belässt Douglas auf 'Buy' - Ziel 18 Euro

Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Douglas nach Zahlen zum dritten Geschäftsquartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 18 Euro belassen. Diese seien gut ausgefallen, schrieb Henrik Paganetty in einer ersten Reaktion am Donnerstag. Die Kosmetikkette habe mit dem Umsatz die Konsensschätzung um knapp drei Prozent überboten.

Die Douglas-Aktie legt im XETRA-Handel zeitweise um 9,56 Prozent auf 11,00 Euro zu.

FRANKFURT (dpa-AFX) / NEW YORK (dpa-AFX Broker)

