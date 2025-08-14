Douglas Aktie
WKN DE: BEAU1Y / ISIN: DE000BEAU1Y4
|Umsatzausblick steigt leicht
|
14.08.2025 11:05:00
Douglas-Aktie legt kräftig zu: Douglas überschreitet Milliardenschwelle beim Umsatz
Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) verbesserte sich im dritten Geschäftsquartal dank niedrigerer Kosten um 1,4 Prozent auf 154,6 Millionen Euro. Bereinigt um Sondereffekte ging es hingegen um knapp drei Prozent zurück. Unter dem Strich verdiente Douglas 17,3 Millionen Euro. Im Vorjahr stand noch ein Verlust von 71,6 Millionen Euro zu Buche. Dabei wirkten sich niedrigere Zinszahlungen in Folge einer Refinanzierung positiv aus.
Die Ergebnisprognose bestätigte Douglas. Allerdings wurde die Parfümeriekette für den Umsatz etwas optimistischer und erwartet nun Erlöse von etwas mehr als 4,5 Milliarden Euro. Bislang hatte das Unternehmen rund 4,5 Milliarden Euro ins Visier genommen. Mit den Jahreszahlen im Dezember will Douglas zudem neue Mittelfristziele veröffentlichen.
Jefferies belässt Douglas auf 'Buy' - Ziel 18 Euro
Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Douglas nach Zahlen zum dritten Geschäftsquartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 18 Euro belassen. Diese seien gut ausgefallen, schrieb Henrik Paganetty in einer ersten Reaktion am Donnerstag. Die Kosmetikkette habe mit dem Umsatz die Konsensschätzung um knapp drei Prozent überboten.
Die Douglas-Aktie legt im XETRA-Handel zeitweise um 9,56 Prozent auf 11,00 Euro zu.
FRANKFURT (dpa-AFX) / NEW YORK (dpa-AFX Broker)
