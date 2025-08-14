Douglas Aktie

10,62EUR -0,30EUR -2,75%
Douglas für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: BEAU7Y / ISIN: DE000BEAU7Y1

14.08.2025 09:54:40

Douglas Buy

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Douglas nach Zahlen zum dritten Geschäftsquartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 16 Euro belassen. Die Umsätze hätten sich besser erholt als angenommen, schrieb Adam Cochrane in einer ersten Einschätzung am Donnerstag. Alles in allem sei es ein ordentliches Quartal der Kosmetikkette gewesen./bek/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.08.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.08.2025 / 07:12 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Douglas Buy
Unternehmen:
Douglas 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
16,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
- 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
10,62 € 		Abst. Kursziel aktuell:
50,66%
Analyst Name::
Adam Cochrane 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

