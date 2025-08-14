Douglas Aktie
|10,62EUR
|-0,30EUR
|-2,75%
WKN DE: BEAU7Y / ISIN: DE000BEAU7Y1
Douglas Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Douglas nach Zahlen zum dritten Geschäftsquartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 16 Euro belassen. Die Umsätze hätten sich besser erholt als angenommen, schrieb Adam Cochrane in einer ersten Einschätzung am Donnerstag. Alles in allem sei es ein ordentliches Quartal der Kosmetikkette gewesen./bek/la
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.08.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.08.2025 / 07:12 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Douglas Buy
|
Unternehmen:
Douglas
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
16,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
-
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
10,62 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
50,66%
|
Analyst Name::
Adam Cochrane
|
KGV*:
-
