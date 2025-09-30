Gute Stimmung in Frankfurt: SDAX im Plus

Am Dienstag steigt der SDAX um 12:09 Uhr via XETRA um 0,25 Prozent auf 16 914,27 Punkte. Die SDAX-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 84,433 Mrd. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Abschlag von 0,079 Prozent auf 16 859,48 Punkte an der Kurstafel, nach 16 872,76 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SDAX bis auf 16 915,74 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 16 774,58 Zählern.

SDAX auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 29.08.2025, wies der SDAX 16 843,67 Punkte auf. Der SDAX wies am letzten Handelstag im Juni, dem 30.06.2025, einen Stand von 17 563,21 Punkten auf. Am letzten Handelstag im September, dem 30.09.2024, wurde der SDAX mit 14 161,67 Punkten berechnet.

Seit Jahresbeginn 2025 schlägt ein Plus von 21,80 Prozent zu Buche. Das SDAX-Jahreshoch steht derzeit bei 18 206,72 Punkten. Bei 13 183,63 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

SDAX-Top-Flop-Liste

Zu den Gewinner-Aktien im SDAX zählen aktuell Hypoport SE (+ 3,05 Prozent auf 135,00 EUR), CANCOM SE (+ 2,36 Prozent auf 26,05 EUR), SMA Solar (+ 1,91 Prozent auf 21,30 EUR), Mutares (+ 1,72 Prozent auf 29,65 EUR) und Siltronic (+ 1,71 Prozent auf 46,40 EUR). Zu den schwächsten SDAX-Aktien zählen derweil HORNBACH (-4,84 Prozent auf 98,20 EUR), Formycon (-1,78 Prozent auf 22,10 EUR), STO SE (-1,47 Prozent auf 121,00 EUR), FRIEDRICH VORWERK (-1,35 Prozent auf 80,30 EUR) und Douglas (-1,14 Prozent auf 12,12 EUR).

Die teuersten Konzerne im SDAX

Im SDAX weist die EVOTEC SE-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 481 367 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im SDAX hat die Schaeffler-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 5,424 Mrd. Euro den größten Anteil.

Fundamentaldaten der SDAX-Aktien im Fokus

Die Mutares-Aktie präsentiert mit 4,27 2025 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX. In puncto Dividendenrendite ist die Mutares-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 9,47 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.at