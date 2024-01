Dow Jones 30 Industrial-Papier IBM-Aktie: So viel Gewinn hätte ein IBM-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Bei einem frühen Investment in IBM-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse NYSE Handel mit dem IBM-Papier statt. Der Schlusskurs des IBM-Papiers betrug an diesem Tag 141,86 USD. Bei einem Investment von 100 USD in das IBM-Papier vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0,705 IBM-Anteilen. Die gehaltenen IBM-Anteile wären am 22.01.2024 121,83 USD wert, da der Schlussstand 172,83 USD betrug. Die Steigerung von 100 USD zu 121,83 USD entspricht einer Performance von +21,83 Prozent.

Der IBM-Wert an der Börse wurde auf 155,81 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at