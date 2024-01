Dow Jones 30 Industrial-Papier IBM-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in IBM von vor 3 Jahren eingefahren

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in IBM gewesen.

Heute vor 3 Jahren wurden IBM-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse NYSE gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die Aktie letztlich bei 113,81 USD. Investoren, die vor 3 Jahren 1 000 USD in die IBM-Aktie investierten, hätten nun 8,786 Anteile im Besitz. Da sich der letzte Schlusskurs der IBM-Aktie auf 187,14 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 644,25 USD wert. Die Steigerung von 1 000 USD zu 1 644,25 USD entspricht einer Performance von +64,43 Prozent.

Insgesamt war IBM zuletzt 171,36 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at