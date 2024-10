Dow Jones 30 Industrial-Papier Salesforce-Aktie: Wäre ein Investment in Salesforce vor 3 Jahren inzwischen lukrativ?

Wer vor Jahren in Salesforce eingestiegen ist, hätte nun so viel Verlust gemacht.

Vor 3 Jahren wurden Salesforce-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren die Anteile 291,66 USD wert. Wenn ein Anleger damals 100 USD in das Salesforce-Papier investiert hätte, hätte er nun 0,343 Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 16.10.2024 auf 290,86 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 99,73 USD wert. Damit wäre die Investition um 0,27 Prozent gesunken.

Salesforce war somit zuletzt am Markt 275,18 Mrd. USD wert. Die Erstnotiz des Salesforce-Papiers fand am 20.06.2019 an der Börse NYSE statt. Den ersten Handelstag begann das Salesforce-Papier bei 38,50 USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at