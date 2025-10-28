Dow Jones 30 Industrial-Papier Sherwin-Williams-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Sherwin-Williams-Investment von vor 5 Jahren verdient

Heute vor 5 Jahren wurde das Sherwin-Williams-Papier an der Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 226,22 USD. Bei einem Investment von 10 000 USD in Sherwin-Williams-Papiere vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 44,205 Sherwin-Williams-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs auf 336,08 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 14 856,33 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 48,56 Prozent vermehrt.

Alle Sherwin-Williams-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 83,80 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at