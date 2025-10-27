Sherwin-Williams Aktie

27.10.2025 07:01:06

Ausblick: Sherwin-Williams gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Sherwin-Williams wird am 28.10.2025 die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal präsentieren.

Im Durchschnitt erwarten 22 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 3,44 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 3,18 USD je Aktie vermeldet.

Den Umsatz betreffend erwarten 18 Analysten einen Zuwachs von 0,57 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 6,20 Milliarden USD gegenüber 6,16 Milliarden USD im Vorjahrszeitraum.

Die Prognosen von 24 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 11,29 USD, gegenüber 10,55 USD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 22 Analysten durchschnittlich 23,22 Milliarden USD im Vergleich zu 23,10 Milliarden USD im vorherigen Jahr.

