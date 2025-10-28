Gewinne in New York: Börsianer lassen Dow Jones zum Start steigen

Die positiven Entwicklungen vom Vortag setzen sich auch derzeit fort.

Um 16:00 Uhr notiert der Dow Jones im NYSE-Handel 0,48 Prozent höher bei 47 774,43 Punkten. Die Dow Jones-Mitglieder sind damit 19,161 Bio. Euro wert. In den Dienstagshandel ging der Dow Jones 0,277 Prozent tiefer bei 47 412,80 Punkten, nach 47 544,59 Punkten am Vortag.

Der Dow Jones verzeichnete bei 47 905,95 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 47 680,81 Einheiten.

Dow Jones auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 26.09.2025, erreichte der Dow Jones einen Stand von 46 247,29 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 28.07.2025, verzeichnete der Dow Jones einen Stand von 44 837,56 Punkten. Vor einem Jahr, am 28.10.2024, wurde der Dow Jones auf 42 387,57 Punkte taxiert.

Seit Anfang des Jahres 2025 kletterte der Index bereits um 12,70 Prozent aufwärts. In diesem Jahr schaffte es der Dow Jones bereits bis auf ein Jahreshoch bei 47 905,95 Punkten. Bei 36 611,78 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im Dow Jones

Unter den stärksten Einzelwerten im Dow Jones befinden sich aktuell Sherwin-Williams (+ 4,29 Prozent auf 350,49 USD), Microsoft (+ 2,23 Prozent auf 543,39 USD), Salesforce (+ 0,99 Prozent auf 258,01 USD), Coca-Cola (+ 0,96 Prozent auf 70,74 USD) und JPMorgan Chase (+ 0,86 Prozent auf 306,76 USD). Die schwächsten Dow Jones-Aktien sind hingegen Nike (-1,81 Prozent auf 67,35 USD), Walmart (-0,87 Prozent auf 103,56 USD), Johnson Johnson (-0,74 Prozent auf 188,89 USD), Merck (-0,39 Prozent auf 87,66 USD) und Amazon (-0,18 Prozent auf 226,56 USD).

Die teuersten Dow Jones-Unternehmen

Das größte Handelsvolumen im Dow Jones kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via NYSE 11 116 814 Aktien gehandelt. Im Dow Jones nimmt die NVIDIA-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 3,991 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

KGV und Dividende der Dow Jones-Werte

Die Verizon-Aktie weist mit 8,33 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones auf. Unter den Aktien im Index weist die Verizon-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 7,01 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.

