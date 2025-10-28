Pluszeichen in New York: Dow Jones mit Zuschlägen

Der Dow Jones bewegt sich im NYSE-Handel um 18:00 Uhr um 0,68 Prozent höher bei 47 866,96 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 19,161 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Abschlag von 0,277 Prozent auf 47 412,80 Punkte an der Kurstafel, nach 47 544,59 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des Dow Jones betrug 47 675,70 Punkte, das Tageshoch hingegen 47 905,95 Zähler.

So entwickelt sich der Dow Jones seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 26.09.2025, bei 46 247,29 Punkten. Der Dow Jones lag vor drei Monaten, am 28.07.2025, bei 44 837,56 Punkten. Vor einem Jahr, am 28.10.2024, wurde der Dow Jones mit einer Bewertung von 42 387,57 Punkten gehandelt.

Seit Jahresbeginn 2025 legte der Index bereits um 12,91 Prozent zu. Im Jahreshoch erreichte der Dow Jones bislang 47 905,95 Punkte. Das Jahrestief steht hingegen bei 36 611,78 Punkten.

Das sind die Gewinner und Verlierer im Dow Jones

Zu den Gewinner-Aktien im Dow Jones zählen aktuell Sherwin-Williams (+ 4,90 Prozent auf 352,54 USD), Microsoft (+ 2,20 Prozent auf 543,21 USD), UnitedHealth (+ 1,66 Prozent auf 372,04 USD), NVIDIA (+ 1,65 Prozent auf 194,64 USD) und Salesforce (+ 1,08 Prozent auf 258,23 USD). Die schwächsten Dow Jones-Aktien sind hingegen Johnson Johnson (-1,61 Prozent auf 187,23 USD), Nike (-1,21 Prozent auf 67,76 USD), Walmart (-0,85 Prozent auf 103,58 USD), Merck (-0,76 Prozent auf 87,33 USD) und 3M (-0,49 Prozent auf 167,57 USD).

Diese Dow Jones-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Im Dow Jones weist die NVIDIA-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 17 728 509 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im Dow Jones weist die NVIDIA-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 3,991 Bio. Euro den größten Börsenwert auf.

KGV und Dividende der Dow Jones-Mitglieder

In diesem Jahr weist die Verizon-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 8,33 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones auf. Mit 7,01 Prozent äußert sich die Dividendenrendite der Verizon-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at