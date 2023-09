Dow Jones 30 Industrial-Titel American Express-Aktie: So viel Gewinn hätte ein frühes American Express-Investment eingefahren

Wer vor Jahren in American Express eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Am 02.09.2022 wurde die American Express-Aktie an der Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs des American Express-Papiers betrug an diesem Tag 149,79 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 0,668 American Express-Anteilen. Die gehaltenen American Express-Anteile wären am 01.09.2023 106,56 USD wert, da der Schlussstand 159,62 USD betrug. Das entspricht einem Anstieg um 6,56 Prozent.

Jüngst verzeichnete American Express eine Marktkapitalisierung von 117,08 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at