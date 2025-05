Börse New York: Anleger lassen Dow Jones zum Ende des Dienstagshandels steigen

Am zweiten Tag der Woche zeigten sich die Anleger in New York optimistisch.

Am Dienstag verbuchte der Dow Jones via NYSE letztendlich Gewinne in Höhe von 1,78 Prozent auf 42 343,65 Punkte. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 16,299 Bio. Euro. In den Dienstagshandel ging der Dow Jones 0,186 Prozent schwächer bei 41 525,70 Punkten, nach 41 603,07 Punkten am Vortag.

Der Dow Jones verzeichnete bei 42 350,66 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 41 849,04 Einheiten.

Dow Jones seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 25.04.2025, wies der Dow Jones einen Wert von 40 113,50 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 27.02.2025, wies der Dow Jones einen Stand von 43 239,50 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel feiertagsbedingt. Der Dow Jones wies am vorherigen Handelstag, dem 24.05.2024, einen Stand von 39 069,59 Punkten auf.

Der Index fiel seit Jahresbeginn 2025 bereits um 0,115 Prozent zurück. Das Dow Jones-Jahreshoch liegt aktuell bei 45 054,36 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 36 611,78 Punkte.

Dow Jones-Tops und -Flops

Unter den stärksten Aktien im Dow Jones befinden sich derzeit Nike (+ 4,68 Prozent auf 62,83 USD), Home Depot (+ 4,65 Prozent auf 326,50 EUR), NVIDIA (+ 3,21 Prozent auf 135,50 USD), American Express (+ 2,99 Prozent auf 293,76 USD) und Goldman Sachs (+ 2,87 Prozent auf 615,73 USD). Unter den schwächsten Dow Jones-Aktien befinden sich derweil Boeing (-0,66 Prozent auf 201,03 USD), UnitedHealth (-0,19 Prozent auf 295,00 USD), Merck (+ 0,01 Prozent auf 77,59 USD), Coca-Cola (+ 0,01 Prozent auf 71,78 USD) und McDonalds (+ 0,12 Prozent auf 314,95 USD).

Dow Jones-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das größte Handelsvolumen im Dow Jones auf. Zuletzt wurden via NYSE 46 294 643 Aktien gehandelt. Die Microsoft-Aktie sticht im Dow Jones mit einer Marktkapitalisierung von 2,947 Bio. Euro heraus.

Dow Jones-Fundamentalkennzahlen im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones präsentiert 2025 laut FactSet-Schätzung die Merck-Aktie. Hier wird ein KGV von 8,71 erwartet. Die Verizon-Aktie ermöglicht Anlegern 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,31 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at