Börse New York: Dow Jones verbucht zum Ende des Mittwochshandels Verluste

Der Dow Jones zeigte sich am Mittwochabend mit negativen Notierungen.

Der Dow Jones bewegte sich im NYSE-Handel schlussendlich um 1,91 Prozent tiefer bei 41 860,44 Punkten. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 16,958 Bio. Euro wert. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 0,136 Prozent auf 42 735,11 Punkte an der Kurstafel, nach 42 677,24 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den Dow Jones bis auf 41 785,22 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 42 439,27 Zählern.

So entwickelt sich der Dow Jones seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche ging es für den Dow Jones bereits um 1,60 Prozent nach unten. Vor einem Monat, am 21.04.2025, verzeichnete der Dow Jones einen Wert von 38 170,41 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 21.02.2025, verzeichnete der Dow Jones einen Stand von 43 428,02 Punkten. Der Dow Jones lag noch vor einem Jahr, am 21.05.2024, bei 39 872,99 Punkten.

Der Index fiel seit Jahresanfang 2025 bereits um 1,25 Prozent. Bei 45 054,36 Punkten markierte der Dow Jones bislang ein Jahreshoch. Bei 36 611,78 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Heutige Tops und Flops im Dow Jones

Unter den Top-Aktien im Dow Jones befinden sich aktuell Coca-Cola (+ 0,22 Prozent auf 71,85 USD), Procter Gamble (-0,13 Prozent auf 165,43 USD), Johnson Johnson (-0,31 Prozent auf 153,18 USD), Cisco (-0,35 Prozent auf 63,20 USD) und Travelers (-0,94 Prozent auf 271,15 USD). Zu den schwächsten Dow Jones-Aktien zählen derweil UnitedHealth (-5,78 Prozent auf 302,98 USD), Nike (-4,12 Prozent auf 59,98 USD), American Express (-3,43 Prozent auf 286,00 USD), 3M (-3,08 Prozent auf 149,40 USD) und Visa (-2,33 Prozent auf 358,30 USD).

Welche Aktien im Dow Jones die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im Dow Jones ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 65 013 668 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im Dow Jones macht die Microsoft-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 3,011 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der Dow Jones-Werte im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Merck-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 8,76 zu Buche schlagen. Die Verizon-Aktie weist 2025 laut FactSet-Schätzung mit 6,18 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

