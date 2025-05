Freundlicher Handel in New York: So steht der Dow Jones am Dienstagnachmittag

Das macht das Börsenbarometer in New York am Dienstag.

Am Dienstag gewinnt der Dow Jones um 20:02 Uhr via NYSE 1,75 Prozent auf 42 329,50 Punkte. Die Dow Jones-Mitglieder sind damit 16,299 Bio. Euro wert. In den Dienstagshandel ging der Dow Jones 0,186 Prozent schwächer bei 41 525,70 Punkten, nach 41 603,07 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des Dow Jones lag am Dienstag bei 42 339,43 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 41 849,04 Punkten erreichte.

Dow Jones seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones notierte am vorherigen Handelstag, dem 25.04.2025, bei 40 113,50 Punkten. Vor drei Monaten, am 27.02.2025, lag der Dow Jones noch bei 43 239,50 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.05.2024, erreichte der Dow Jones einen Wert von 39 069,59 Punkten.

Auf Jahressicht 2025 schlägt ein Minus von 0,148 Prozent zu Buche. In diesem Jahr schaffte es der Dow Jones bereits bis auf ein Jahreshoch bei 45 054,36 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 36 611,78 Zählern.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im Dow Jones

Unter den Top-Aktien im Dow Jones befinden sich derzeit Home Depot (+ 4,65 Prozent auf 326,50 EUR), Nike (+ 4,01 Prozent auf 62,43 USD), NVIDIA (+ 3,27 Prozent auf 135,58 USD), Goldman Sachs (+ 3,04 Prozent auf 616,75 USD) und American Express (+ 2,65 Prozent auf 292,79 USD). Flop-Aktien im Dow Jones sind derweil UnitedHealth (-1,72 Prozent auf 290,48 USD), Boeing (-0,27 Prozent auf 201,82 USD), McDonalds (-0,23 Prozent auf 313,84 USD), Johnson Johnson (-0,10 Prozent auf 152,78 USD) und Coca-Cola (-0,08 Prozent auf 71,71 USD).

Die teuersten Unternehmen im Dow Jones

Das größte Handelsvolumen im Dow Jones kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. 21 455 249 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im Dow Jones nimmt die Microsoft-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 2,947 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der Dow Jones-Mitglieder

Die Merck-Aktie präsentiert mit 8,71 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones. Die Verizon-Aktie bietet 2025 laut FactSet-Schätzung mit 6,31 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at