Dow Jones 30 Industrial-Titel Coca-Cola-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Coca-Cola-Investment von vor einem Jahr verdient

Am 02.07.2023 wurde die Coca-Cola-Aktie via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Coca-Cola-Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 60,22 USD. Bei einem Investment von 10 000 USD in die Coca-Cola-Aktie vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 166,058 Coca-Cola-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des Coca-Cola-Papiers auf 63,28 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 10 508,14 USD wert. Damit beträgt die Performance des Investments +5,08 Prozent.

Zuletzt ergab sich für Coca-Cola eine Börsenbewertung in Höhe von 274,43 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at