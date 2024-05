Dow Jones 30 Industrial-Titel Intel-Aktie: Intel schüttet weniger Dividende aus

Bei der Hauptversammlung von Dow Jones 30 Industrial-Wert Intel am 07.05.2024 wurde für das Jahr 2023 die Auszahlung einer Dividende in Höhe von 0,74 USD beschlossen. Das entspricht einer Verringerung der Intel-Dividende um 49,32 Prozent verglichen mit dem Vorjahr. 3,09 Mrd. USD werden somit insgesamt an Anleger ausgezahlt. So dezimierte sich die Intel- Gesamtausschüttung im Vergleich zum Vorjahr um 48,51 Prozent.

Intel- Dividendenrenditeanpassung

Die Intel-Aktie beendete den Tag der Hauptversammlung via NASDAQ bei 30,68 USD. Das Intel-Wertpapier verzeichnet für das Jahr 2023 eine Dividendenrendite von 1,47 Prozent. Damit hat sich die Dividendenrendite im Vergleich zum Vorjahr verschlechtert, damals betrug sie noch 5,52 Prozent.

Aktienkurs und reale Rendite im Vergleich

Innerhalb von 3 Jahren hat sich der Aktienkurs von Intel via NASDAQ um 45,18 Prozent verringert. Rendite und Dividende zusammengenommen hat die wirkliche Rendite mit -27,85 Prozent dennoch stärker zugenommen als der Aktienkurs.

Intel- Dividendenerwartung

Für 2024 gehen Analysten von FactSet von einer Verringerung der Dividende auf 0,52 USD aus. Somit würde sich die Dividendenrendite laut FactSet-Schätzungen auf 1,69 Prozent erhöhen.

Intel-Kerndaten

Der Börsenwert des Dow Jones 30 Industrial-Unternehmens Intel beträgt aktuell 131,925 Mrd. USD. Das KGV von Intel beträgt aktuell 125,31. Im Jahr 2023 erzielte Intel einen Umsatz von 54,228 Mrd.USD sowie einen Gewinn je Aktie von 0,40 USD.

