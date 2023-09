Dow Jones 30 Industrial-Titel McDonalds-Aktie: So viel hätte eine frühe Investition in McDonalds abgeworfen

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in McDonalds-Aktien verdienen können.

Heute vor 10 Jahren fand via Börse NYSE wochenend-bedingt kein Handel mit McDonalds-Anteilen statt. Der Schlusskurs der Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 97,35 USD. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 102,722 McDonalds-Aktien im Depot. Die gehaltenen McDonalds-Papiere wären am 13.09.2023 28 944,02 USD wert, da der Schlussstand 281,77 USD betrug. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 189,44 Prozent angewachsen.

Zuletzt verbuchte McDonalds einen Börsenwert von 203,07 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at