Dow Jones 30 Industrial-Titel Microsoft-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Microsoft von vor 3 Jahren abgeworfen

Heute vor 3 Jahren wurde das Microsoft-Papier an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 304,36 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in die Microsoft-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 3,286 Anteilen. Die gehaltenen Anteile wären am 19.08.2024 1 384,97 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 421,53 USD belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +38,50 Prozent.

Microsoft war somit zuletzt am Markt 3,12 Bio. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at