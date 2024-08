Dow Jones 30 Industrial-Titel Salesforce-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Salesforce-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Vor Jahren in Salesforce eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse NYSE Handel mit dem Salesforce-Papier statt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 54,44 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 10 000 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 183,688 Salesforce-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des Salesforce-Papiers auf 240,04 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 44 092,58 USD wert. Mit einer Performance von +340,93 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Salesforce markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 229,93 Mrd. USD. Die Salesforce-Aktie wurde am 20.06.2019 an der Börse NYSE erstmalig gehandelt. Den ersten Handelstag begann der Salesforce-Anteilsschein bei 38,50 USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at