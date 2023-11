Dow Jones 30 Industrial-Titel UnitedHealth-Aktie: So viel Gewinn hätte eine UnitedHealth-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Investoren, die vor Jahren in UnitedHealth-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Am 24.11.2013 wurden UnitedHealth-Anteile via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die UnitedHealth-Aktie letztlich bei 73,74 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die UnitedHealth-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 1,356 Anteile in seinem Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 22.11.2023 auf 543,76 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 737,40 USD wert. Die Steigerung von 100 USD zu 737,40 USD entspricht einer Performance von +637,40 Prozent.

Insgesamt war UnitedHealth zuletzt 504,27 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at