Dow Jones 30 Industrial-Titel UnitedHealth-Aktie: Über diese Dividende können sich UnitedHealth-Aktionäre freuen

UnitedHealth-Anleger aufpasst: So hoch fällt die UnitedHealth-Ausschüttung aus.

Bei der Hauptversammlung von Dow Jones 30 Industrial-Papier UnitedHealth am 03.06.2024 wurde für das Jahr 2023 das Ausschütten einer Dividende in Höhe von 7,29 USD beschlossen. Die Aktionärsvergütung stieg damit im Vergleich zum Vorjahr um 13,91 Prozent. Somit schüttet UnitedHealth insgesamt 6,76 Mrd. USD an Aktionäre aus. Die Gesamtausschüttung kletterte damit im Vergleich zum Vorjahr um 12,85 Prozent.

UnitedHealth-Aktien-Dividendenrendite

Schlussendlich notierte das UnitedHealth-Papier am Tag der Hauptversammlung via NYSE bei 497,44 USD. Für das Jahr 2023 beträgt die Dividendenrendite des UnitedHealth-Anteilsscheins 1,38 Prozent. Im Vorjahresvergleich ist die Dividendenrendite somit gestiegen, denn damals betrug sie noch 1,21 Prozent.

Tatsächliche Rendite im Verhältnis zum UnitedHealth-Aktienkurs

Innerhalb von 1 Jahr hat sich der Aktienkurs von UnitedHealth via NYSE um 0,151 Prozent reduziert. Die reale Rendite (Kurs + Dividende) und der UnitedHealth-Kurs weisen für den Zeitraum eine nahezu identische Performance auf.

Dividendenschätzung von Dividenden-Titel UnitedHealth

Für das Jahr 2024 prognostizieren Analysten von FactSet eine Erhöhung der Dividende auf 7,82 USD. Somit würde sich die Dividendenrendite laut FactSet-Schätzungen auf 1,57 Prozent steigern.

Grunddaten der UnitedHealth-Aktie

Die Dividenden-Aktie UnitedHealth gehört dem Dow Jones 30 Industrial an und ist an der Börse aktuell 454,760 Mrd. USD wert. Das UnitedHealth-KGV beträgt aktuell 22,06. Der Umsatz von UnitedHealth betrug in 2023 371,622 Mrd. USD. Der Gewinn je Aktie belief sich derweil auf 24,12 USD.

Redaktion finanzen.at