Dow Jones 30 Industrial-Wert Intel-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Intel von vor 10 Jahren verdient

Am 19.02.2014 wurden Intel-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke waren Intel-Anteile an diesem Tag 24,50 USD wert. Bei einem Intel-Investment von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 40,816 Intel-Aktien in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 16.02.2024 auf 43,51 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 775,92 USD wert. Aus 1 000 USD wurden somit 1 775,92 USD, was einer positiven Performance von 77,59 Prozent entspricht.

Insgesamt war Intel zuletzt 183,69 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at