Dow Jones 30 Industrial-Wert Salesforce-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Salesforce von vor einem Jahr abgeworfen

Das Salesforce-Papier wurde heute vor 1 Jahr via Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 227,63 USD. Wer vor 1 Jahr 10 000 USD in die Salesforce-Aktie investiert hat, hat nun 43,931 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Aktien wären am 17.07.2024 11 036,33 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 251,22 USD belief. Das kommt einer Steigerung um 10,36 Prozent gleich.

Salesforce wurde am Markt mit 247,64 Mrd. USD bewertet. Die Salesforce-Aktie wurde am 20.06.2019 an der Börse NYSE erstmalig gehandelt. Zum Börsendebüt der Salesforce-Aktie wurde der Erstkurs mit 38,50 USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at