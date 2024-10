Dow Jones 30 Industrial-Wert Salesforce-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Salesforce-Investment von vor 5 Jahren verdient

Vor Jahren in Salesforce eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Das Salesforce-Papier wurde heute vor 5 Jahren an der Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 148,12 USD wert. Bei einem Salesforce-Investment von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 6,751 Salesforce-Aktien in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 23.10.2024 auf 284,43 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 920,27 USD wert. Mit einer Performance von +92,03 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Der Börsenwert von Salesforce belief sich zuletzt auf 276,10 Mrd. USD. Am 20.06.2019 fand der erste Handelstag des Salesforce-Papiers an der Börse NYSE statt. Damals wurde der erste Kurs eines Salesforce-Anteils bei 38,50 USD festgestellt.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at