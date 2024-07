Dow Jones 30 Industrial-Wert UnitedHealth-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in UnitedHealth von vor 5 Jahren eingefahren

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in UnitedHealth-Aktien verdienen können.

Am 26.07.2019 wurde das UnitedHealth-Papier via Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 252,94 USD. Hätte ein Anleger 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die UnitedHealth-Aktie investiert, befänden sich nun 3,954 UnitedHealth-Anteile in seinem Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 25.07.2024 gerechnet (559,68 USD), wäre das Investment nun 2 212,70 USD wert. Die Steigerung von 1 000 USD zu 2 212,70 USD entspricht einer Performance von +121,27 Prozent.

Zuletzt verbuchte UnitedHealth einen Börsenwert von 515,80 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at