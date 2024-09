Dow Jones 30 Industrial-Wert UnitedHealth-Aktie: So viel Gewinn hätte eine UnitedHealth-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Vor Jahren in UnitedHealth-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Das UnitedHealth-Papier wurde heute vor 1 Jahr via Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 476,94 USD. Bei einem 1 000-USD-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 2,097 UnitedHealth-Aktien. Die gehaltenen UnitedHealth-Aktien wären am 05.09.2024 1 248,56 USD wert, da der Schlussstand 595,49 USD betrug. Das entspricht einem Plus von 24,86 Prozent.

Zuletzt verbuchte UnitedHealth einen Börsenwert von 556,15 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at