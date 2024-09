Dow Jones 30 Industrial-Wert UnitedHealth-Aktie: So viel hätten Anleger an einem UnitedHealth-Investment von vor 3 Jahren verdient

Vor Jahren in UnitedHealth-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Die UnitedHealth-Aktie wurde heute vor 3 Jahren an der Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand das UnitedHealth-Papier an diesem Tag bei 414,52 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 10 000 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 24,124 UnitedHealth-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand 588,42 USD gerechnet, wäre die Investition nun 14 195,21 USD wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +41,95 Prozent.

Der Börsenwert von UnitedHealth belief sich zuletzt auf 545,27 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at